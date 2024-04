Els EUA neguen que l'Iran els donés una "alerta prèvia" de l'atac contra Israel

MADRID, 16 abr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Seguretat de la Casa Blanca, John Kirby, ha negat aquest dilluns que les autoritats iranianes transmetessin una "alerta prèvia" de l'atac de dissabte contra Israel i que, malgrat l'intercanvi de missatges, no van informar ni del "moment" ni dels seus "objectius".

"He vist l'Iran dir que van donar una alerta prèvia per ajudar Israel a preparar les defenses i limitar qualsevol dany potencial. Tot això és categòricament fals. (...) Aquest atac va fracassar perquè va ser respost per Israel, pels Estats Units i per una coalició d'altres socis compromesos amb la defensa d'Israel", ha ressaltat Kirby durant una conferència de premsa.

En aquest sentit, ha assegurat que Teheran tenia la intenció de provocar una "gran destrucció i baixes", i que l'atac "va acabar fracassant" malgrat llançar més de 350 drons d'atac, míssils balístics i míssils de creuer.

"No hi va haver cap missatge per a nosaltres ni per a ningú sobre el termini, els objectius o el tipus de resposta", ha insistit el portaveu.

Per la seva banda, el portaveu del Departament d'Estat, Matthew Miller, també ha desmentit que Teheran avisés sobre l'inici de l'atac amb 72 hores d'antelació, tal com havia assegurat prèviament el ministre d'Afers Exteriors iranià, Hossein Amirabdollahian.