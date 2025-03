Els EUA neguen que l'incident entre Trump i Zelenski fos una "emboscada": "És categòricament fals"

MADRID 2 març (EUROPA PRESS) -

L'assessor de Seguretat Nacional dels Estats Units, Mike Waltz, ha negat aquest dissabte que l'incident entre el president del país, Donald Trump, i el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, fos una "emboscada", i ha revelat que després de l'esbroncada pública entre tots dos, l'equip de Zelenski "estava pràcticament plorant perquè tirés endavant" un acord crucial sobre les terres rares ucraïneses.

"I permeteu-me parlar d'una cosa molt ràpidament, que això era una mena d'emboscada. Això és absolutament i categòricament fals", ha afirmat Waltz en una entrevista amb la cadena nord-americana Fox News.

En aquest sentit, ha dit que ho tenien tot preparat "perquè tots dos líders signessin" l'acord sobre terres rares que garantia la continuació de l'assistència nord-americana contra la invasió de Rússia a canvi de l'accés a aquests recursos.

"Hauria unit econòmicament els Estats Units i Ucraïna durant una generació per als minerals crítics que necessitem, la inversió econòmica que ells necessiten", ha explicat Waltz.

Així mateix, l'assessor ha mantingut que l'equip de Zelenski --la seva ambaixadora i el seu assessor-- "estaven pràcticament plorant perquè això tirés endavant". "Però Zelenski continuava discutint", ha remarcat.

La resposta que li va donar Waltz, tal com ha relatat, és que "el temps no està del seu costat en termes de la situació mundial": "I el que és més important, l'ajuda nord-americana i la tolerància dels contribuents no són il·limitades".

També ha comparat la gestió de Trump amb el seu predecessor, Joe Biden. "Va ser l'enfocament equivocat, el moment equivocat en la història, i definitivament el president equivocat per mirar de fer aquesta mena de coses. Aquest no és Joe Biden. Es tracta de Donald J. Trump. I crec que el món sencer ho va veure molt clar", ha sentenciat.