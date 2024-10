Els EUA mostren el seu suport a "desmantellar" les posicions de Hezbollah a la frontera

Austin i Gallant adverteixen l'Iran sobre les "greus conseqüències" de llançar un "atac militar directe" contra territori israelià

MADRID, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari del Departament de Defensa dels Estats Units (EUA), Lloyd Austin, ha mantingut aquest dilluns una conversa telefònica amb el seu homòleg israelià, Yoav Gallant, en la qual tots dos han coincidit en la necessitat de "desmantellar" les posicions del partit-milícia xiïta libanès Hezbollah a la frontera sud amb Israel, on precisament l'exèrcit israelià ha llançat una operació terrestre "limitada".

"(Austin i Gallant) han coincidit en la necessitat de desmantellar la infraestructura d'atac al llarg de la frontera per garantir que Hezbollah no pugui perpetrar hostilitats a l'estil del 7 d'octubre contra les comunitats del nord d'Israel. El secretari ha reafirmat que es requereix una resolució diplomàtica per garantir que els civils puguin tornar a casa als dos costats de la frontera", afirma el Pentàgon.

En aquest sentit, Austin ha destacat la importància de passar de planificar operacions militars cap a la via diplomàtica per "proporcionar seguretat i estabilitat tan aviat com sigui possible".

Així mateix, ha donat suport al dret d'Israel de defensar-se contra l'Iran, Hezbollah, Hamas, els houthis del Iemen i altres milícies proiranianes, després d'advertir Teheran sobre les "greus conseqüències" de llançar un "atac militar directe" contra territori israelià.

A més, ha emfatitzat que els EUA estan "ben posicionats" a la regió per defensar el seu personal a més dels seus socis i aliats davant "les amenaces de l'Iran" i les seves milícies afins amb l'objectiu d'"evitar que qualsevol actor exploti les tensions o ampliï el conflicte".