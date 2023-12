Els EUA mostren "profunda preocupació" per la desaparició de Navalni a la presó

MADRID, 12 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Consell de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha mostrat una "profunda preocupació" després que l'entorn del dirigent opositor rus Aleksei Navalni va denunciar dilluns que fa sis dies que no tenen constància de quin és el seu parador i que els seus advocats no l'han aconseguit localitzar a la presó després de no comparèixer en una vista judicial prevista.

"Estem profundament preocupats per aquests informes que diuen que (Navalni) està desaparegut, suposadament, des de fa una setmana, i que ni els seus representants ni la seva família saben on és. Hauria de ser alliberat immediatament. Mai no hauria d'haver estat empresonat en primer lloc", ha declarat Kirby.

A més, ha assegurat durant una conferència de premsa que es coordinaran amb l'ambaixada dels Estats Units a Moscou per recopilar més informació sobre aquesta qüestió.

Navalni sol comparèixer de manera telemàtica en els diversos fronts judicials que té oberts i dilluns estava previst que participés en una vista en la qual s'examinen precisament les queixes pel tracte que rep a la presó. No obstant això, no hi ha participat, la qual cosa ha posat en alerta el seu entorn.

Segons el seu portaveu, Kira Yarmish, el personal de la presó ha esgrimit problemes tècnics per justificar l'última incompareixença, però ha tornat a expressar preocupació pel fet que la salut de Navalni hagi empitjorat.