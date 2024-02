Els EUA mostren preocupació pels episodis d'intimidació al Pakistan a pocs dies de les eleccions

MADRID, 6 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu adjunt del Departament d'Estat dels Estats Units (EUA), Vedant Patel, ha mostrat aquest dilluns preocupació pels incidents de violència, intimidació i restriccions a la llibertat de premsa abans de les eleccions generals del 8 de febrer, a les quals no es podrà presentar l'ex-primer ministre Imran Khan, de l'opositor Moviment per la Justícia del Pakistan (PTI), per unes condemnes judicials.

"Continuem supervisant molt de prop el procés electoral del Pakistan i, com hem dit, volem que aquest procés es desenvolupi de manera que faciliti una àmplia participació amb respecte a la llibertat d'expressió, reunió i associació. Ens preocupen tots els incidents de violència i les restriccions a la llibertat dels mitjans de comunicació", ha declarat Patel durant una roda de premsa.

A més, ha destacat que la població pakistanesa "mereix exercir el dret fonamental a elegir els futurs dirigents" en uns comicis que han de ser lliures, justos, sense por, sense violència i sense intimidacions.