Els EUA maten vuit persones en atacs contra tres embarcacions diferents en aigües del Pacífic

Europa Press/Contacto/Yuri Gripas/POOL
MADRID, 16 des. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit dels Estats Units ha anunciat a la matinada d'aquest dimarts la mort de vuit persones en atacs diferents contra tres embarcacions diferents en aigües del Pacífic, en el marc de la seva campanya amb la qual suposadament busca acabar amb el narcotràfic.
Els atacs han estat efectuats per la Força de Tasca Conjunta 'Llança del Sud' --nom també emprat pel Pentàgon per referir-se a aquesta campanya de bombardejos-- contra tres embarcacions que, segons ha indicat en el seu compte d''X' el Comandament Sud de les Forces Armades nord-americanes (Southcom), estaven "operades per organitzacions terroristes designades".
"La Intel·ligència va confirmar que les embarcacions transitaven per rutes conegudes de narcotràfic en el Pacífic oriental i es dedicaven al narcotràfic", ha assenyalat el cos dirigit per la cartera de Defensa de Pete Hegsteth.