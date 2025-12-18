Els EUA maten a quatre homes en un nou atac contra una presumpta narcollanxa en aigües del Pacífic

Europa Press/Contacto/Benjamin Applebaum/Dod
MADRID 18 des. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit dels Estats Units ha anunciat aquest dimecres per la nit la mort de quatre homes a bord d'una embarcació que ha bombardejat mentre navegava en aigües del Pacífic oriental, en el que ha tornat a emmarcar en la seva operació 'Llança del Sud' presumptament contra el narcotràfic, i que ja s'ha cobrat la vida de gairebé un centenar de persones.
"Quatre narcoterroristas homes han mort i cap membre de les forces militars nord-americanes ha resultat ferit", ha assenyalat el Comandament Sud de l'Exèrcit (Southcom) en el seu compte de la xarxa social X indicant que l'objectiu de l'atac era "operat per una organització terrorista designada".
Com és habitual, ha assegurat que el bombardeig, ordenat pel secretari de Defensa, Pete Hegseth, ha tingut lloc en "aigües internacionals" i que l'embarcació "transitava per una ruta coneguda de narcotràfic en el Pacífic Oriental i participava en operacions de narcotràfic".