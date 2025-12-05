Els EUA maten a 4 persones en un atac contra una presumpta narcollanxa en aigües del Pacífic

Europa Press/Contacto/Yuri Gripas - Pool via CNP
MADRID, 5 des. (EUROPA PRESS) -
El Comandament Sud de l'Exèrcit dels Estats Units (Southcom) ha anunciat la mort de 4 homes a bord d'una embarcació que ha bombardejat aquest mateix dijous en aigües del Pacífic, en el marc d'una operació suposadament dirigida contra el narcotràfic que des del setembre passat s'ha cobrat en aquest oceà i en el mar Carib la vida de més de 80 persones.
"El 4 de desembre (...) la Força Operativa Conjunta 'Llança del Sud' ha dut a terme un atac cinètic letal contra un buc en aigües internacionals operat per una organització terrorista designada", ha assenyalat a través de la xarxa social X sobre una acció que ha matat a "quatre narcoterroristes homes a bord del buc".
Com en altres ocasions, el cos militar ha justificat una acció ordenada pel secretari de Defensa, Pete Hegseth, al·legant que la Intel·ligència nord-americana "va confirmar" que l'embarcació objectiu del bombardeig transportava "narcòtics il·lícits i transitava per una ruta coneguda de narcotràfic en el Pacífic oriental".