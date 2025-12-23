Els EUA maten a una persona en un nou atac contra una embarcació en el Pacífic

Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP
MADRID, 23 des. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit dels Estats Units ha anunciat aquest dilluns la mort d'una persona a bord d'una embarcació que ha atacat mentre navegava en aigües del Pacífic oriental, una nova acció emmarcada en la seva suposada campanya contra el narcotràfic que ja s'ha saldat amb més d'un centenar de víctimes mortals.
"Es va confirmar la mort d'un narcoterrorista durant aquesta acció", ha assenyalat el Comando Sud de les Forces Armades estat-unidenques (Southcom) en el seu compte de la xarxa social X, sobre un bombardeig que no ha deixat cap ferit entre les seves files.
El cos militar ha justificat l'atac "cinètic letal", ordenat pel cap del Pentàgon, Pete Hegsteh, al·legant que el vaixell estava "operat per organitzacions terroristes designades".