Els EUA maten catorze "narcoterroristes" en un atac contra quatre llanxes al Pacífic

MADRID 28 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit dels Estats Units (EUA) ha bombardat quatre embarcacions sospitoses de tràfic de drogues, segons ha confirmat aquest dimarts el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, qui ha assenyalat que aquests atacs, llançats en aigües internacionals a l'oceà Pacífic, s'han saldat amb catorze morts i un supervivent.
En concret, Hegseth ha assenyalat en un missatge a X que els "atacs letals i cinètics" s'han executat aquest dilluns per ordre del president dels EUA, Donald Trump, abans de ressaltar que les embarcacions "eren operades per organitzacions terroristes que trafiquen amb narcòtics al Pacífic oriental", sense concretar el lloc dels bombardejos.
El secretari de Defensa ha destacat que "un total de catorze narcoterroristes han mort en aquests tres bombardejos, amb un supervivent", alhora que ha ressenyat que "tots els atacs s'han perpetrat en aigües internacionals, sense danys a les forces nord-americanes". A més, ha dit que les autoritats de Mèxic "han assumit la responsabilitat de coordinar el rescat" del supervivent, sense donar més detalls.
Hegseth ha insistit que el Departament d'Estat "s'ha passat dues dècades defensant altres pàtries". "Ara estem defensant la nostra. Aquests narcoterroristes han matat més nord-americans que Al-Qaeda i seran tractats de la mateixa manera. Els localitzarem i després els caçarem i matarem", ha postil·lat.