Els EUA llancen una nova onada d'atacs contra objectius a l'Iran per tercera nit consecutiva

MADRID, 14 jul. (EUROPA PRESS) -
El Comandament Central de l'Exèrcit dels Estats Units (CENTCOM) ha anunciat aquest dilluns per la nit una nova onada d'atacs contra el territori iranià per tercera nit consecutiva després que el president nord-americà, Donald Trump, assegurés que "colpejarien" fort a Teheran durant la matinada.
"A les 4.45 hores (10.45 en horari peninsular), el Comandament Central dels EUA va començar a llançar, per tercera nit consecutiva, atacs contra l'Iran per ordre del comandant en cap. Aquests atacs continuaran imposant un alt cost a les forces iranians i degradant la seva capacitat per atacar a civils innocents i al transport marítim comercial a l'estret d'Ormuz", han indicat en un breu comunicat.
Concretament, el CENTCOM ha dit haver atacat "amb èxit" objectius militars en llocs com Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa i Bandar Abbas, tot això amb la finalitat de "minvar encara més la capacitat de l'Iran per atacar el transport marítim comercial".