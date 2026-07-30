Els EUA llancen una nova onada d'atacs contra l'Iran que deixa almenys tres morts i dos ferits

EJÉRCITO DE ESTADOS UNIDOS - Arxiu
MADRID, 30 jul. (EUROPA PRESS) -
Almenys tres persones han mort i altres dues han resultat ferides a la illa de Qeshm, en ple estret d'Ormuz, després de la nova jornada d'atacs aeris llançada a la nit d'aquest dimecres pels Estats Units contra l'Iran en represàlia, segons ha defensat l'Exèrcit nord-americà, pels "intents d'atac" llançats en la vespra contra les forces i interessos nord-americans presents al Pròxim Orient.
"En un atac perpetrat per l'enemic nord-americà contra un habitatge a la ciutat de Qeshm, els pares de la família i un nen de dos anys van perdre la vida, mentre que dos nens, de set i nou anys van resultar ferits i van ser traslladats a l'hospital", ha lamentat la Universitat de Ciències Mèdiques d'Hormozgan en declaracions recollides per l'agència de notícies iraniana Fars.
Al seu torn, hores abans, les autoritats de la governació de Juzestan van informar d'atacs amb míssils als voltants de la ciutat d'Ahvaz, així com en les urbs d'Abadan i Shadegan.