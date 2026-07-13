Els EUA llancen una nova onada d'atacs contra l'Iran

Europa Press/Contacto/Mc2 Tajh Payne/U.S Navy
MADRID, 13 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit dels Estats Units ha anunciat la conclusió d'una nova onada de "atacs ofensius" contra "desenes d'objectius en múltiples ubicacions" en una operació la meta declarada de la qual és "afeblir la capacitat de l'Iran" per atacar a bucs que circulin per l'estret d'Ormuz, si bé el primer element que enumera el cos militar entre els objectius a què han donat són "sistemes de defensa aèria".
"El Comandament Central dels Estats Units (CENTCOM) ha completat una nova onada d'atacs ofensius contra l'Iran el 12 de juliol", ha anunciat el propi CENTCOM en un comunicat enviat passades les 22.30 hores a Florida --les 4.30 del dilluns a Espanya i les 6.00 a l'Iran--.
En aquesta nova ofensiva, les forces nord-americanes han assegurat haver donat a "desenes d'objectius en múltiples ubicacions amb municions de precisió" en una operació destinada a "afeblir la capacitat de l'Iran de seguir atacant el transport marítim internacional que transita per l'estret d'Ormuz".