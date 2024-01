Els EUA llancen un nou atac al Iemen contra una instal·lació de radar houthi

MADRID, 13 gen. (EUROPA PRESS) -

Les forces nord-americanes han dut a terme un atac contra una instal·lació de radar houthi al Iemen just un dia després dels atacs generalitzats contra el grup militant, ha informat el Comandament Central dels Estats Units (CENTCOM).

"A les 3.45 hores (hora de Sanà) del 13 de gener, les forces nord-americanes han dut a terme un atac contra un lloc de radar houthi al Iemen", ha comunicat el Comandament en el seu compte a la xarxa social X.

"Aquest atac ha estat perpetrat per l''USS Carney' (DDG 64) utilitzant míssils d'atac terrestre Tomahawk i ha estat una acció de seguiment contra un objectiu militar específic associat amb els atacs realitzats el 12 de gener dissenyats per minvar la capacitat dels houthis per atacar vaixells marítims", ha explicat el CENTCOM en la mateixa publicació.

A diferència de l'operació anterior, en la qual també va participar el Regne Unit, aquesta ha estat duta a terme únicament pels Estats Units.

"Aquests atacs no tenen associació i són independents de l''Operació Guardià de la Prosperitat', una coalició defensiva de més de 20 països que operen al Mar Roig, l'Estret de Bab el-Màndeb i el golf d'Aden", es llegeix en el post a X.

Els atacs són una resposta militar a una sèrie d'agressions amb míssils i avions no tripulats dels houthis contra vaixells comercials i militars que transitaven pel Mar Roig. Aquests "incidents il·legals", ha enumerat el Comandament Central nord-americà, "inclouen atacs que han emprat míssils balístics antivaixells, vehicles aeris no tripulats i míssils de creuer".

A primera hora d'aquest divendres, el president Joe Biden ha dit que creia que els houthis eren una organització terrorista, si bé ha opinat que designar oficialment el grup com tal no canviaria les coses. Biden ha qualificat d'"irrellevant" una designació oficial perquè havia reunit "un grup de nacions per dir que, si continuen actuant i comportant-se com ho fan, respondrem".

Els rebels houthis han dut a terme, durant les últimes setmanes, diversos atacs a embarcacions al mar Roig com a suposat senyal de suport a la població palestina, víctima d'una cruenta campanya militar israeliana que ja ha provocat més de 23.700 víctimes i que va ser llançada després d'atacs previs del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) el 7 d'octubre. En resposta, els Estats Units i el Regne Unit van llançar aquest divendres a la matinada una sèrie d'atacs al Iemen que, segons els houthis, han provocat la mort d'almenys cinc persones.

Els houthis, amb el suport de l'Iran, controlen la capital del Iemen, Sanà, i altres zones del nord i l'oest del país des del 2015. Arran dels bombardejos d'Israel a la Franja de Gaza pels fets del 7 d'octubre, han respost atacant embarcacions que tenen algun tipus de connexió amb Israel.