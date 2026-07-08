Els EUA llancen "forts" atacs contra l'Iran en resposta a les "agressions" contra bucs a Ormuz

MADRID, 8 jul. (EUROPA PRESS) -
El Comandament Central de l'Exèrcit dels Estats Units (CENTCOM) ha anunciat aquest dimecres el llançament de "forts" atacs contra l'Iran en resposta a les "agressions" iranianes contra bucs a l'estret d'Ormuz, en una nova escalada de les tensions entorn de l'estratègica via marítima.
"Les forces del Comandament Central d'Estats Units han completat una nova ronda d'atacs ofensius contra l'Iran, en els quals han aconseguit més de 80 objectius amb munició de precisió", ha assenyalat el CENTCOM en un comunicat difós a xarxes en el qual ha esgrimit que aquesta acció és una "resposta immediata" als "últims atacs de l'Iran contra bucs comercials que transitaven l'estret d'Ormuz".
Concretament, ha afirmat haver atacat sistemes de defensa aèria iranianes, xarxes de comandament i control, instal·lacions de radar costaneres, sistemes de míssils antibuc i més de 60 petites embarcacions de la Guàrdia Revolucionària a l'estret i els seus voltants", en honor de "minvar la capacitat de l'Iran de seguir atacant el comerç internacional" que transita pel referit pas que connecta els golfs Pèrsic i d'Oman.