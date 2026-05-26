Els EUA llancen "atacs en defensa pròpia" contra embarcacions i bases al sud de l'Iran

MADRID, 26 maig (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit dels Estats Units ha llançat aquest dilluns per la nit "atacs en defensa pròpia" contra embarcacions iranianes i bases de llançament de míssils situades al sud de l'Iran, en plena vigència de l'alto el foc pactat per Teheran i Washington el 8 d'abril, prorrogat des de llavors sense data límit per part del cap de la Casa Blanca, Donald Trump.
Així ho ha indicat el portaveu del Comandament Central de l'Exèrcit dels Estats Units (CENTCOM), el capità Tim Hawkins, en unes declaracions facilitades a Europa Press en les quals s'ha referit a tals atacs com "en defensa pròpia" per "protegir" a les tropes nord-americanes "de les amenaces que plantegen les forces iranianes".
"Entre els objectius es trobaven bases de llançament de míssils i embarcacions iranianes que intentaven col·locar mines", ha indicat Hawkins asseverant seguidament que el CENTCOM "segueix defensant" als seus uniformats al mateix temps que actua "amb moderació durant l'alto el foc en curs".