Els EUA i l'Iran confirmen la signatura del memoràndum d'entesa

Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville
MADRID, 18 juny (EUROPA PRESS) -
El president nord-americà, Donald Trump, i el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià, Esmaeil Baqaei, han confirmat aquest dimecres per la nit la signatura del memoràndum d'entesa que obre pas a un període de 60 dies en els quals seran negociats els detalls d'un acord de pau definitiu entre les parts.
"Ja està signat, sí... Ho he signat a Versalles", ha manifestat en declaracions als mitjans l'inquilí de la Casa Blanca, a la seva sortida del Palau de Versalles, on ha mantingut un sopar amb el president de França, Emmanuel Macron, després de la cimera del G7 celebrada aquesta setmana a la localitat francesa d'Évian-les-Bains.
Per la seva banda, el portaveu de la cartera d'Exteriors de la República Islàmica ha precisat que el document ha estat signat pel mateix Trump i pel seu homòleg a l'Iran, Masud Pezeshkian, "de forma virtual", segons declaracions recollides per la cadena de televisió iraniana IRIB.