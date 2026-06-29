Els EUA i l'Iran "cessaran" els seus atacs i seguiran negociant, segons un funcionari nord-americà

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Washington i Teheran estarien planejant reunir-se el dimarts a la capital de Qatar, Doha, segons un altre alt càrrec nord-americà
MADRID, 29 juny (EUROPA PRESS) -
Els Estats Units i l'Iran "cessaran" les hostilitats i "continuaran les converses tècniques" sobre el seu memoràndum d'entesa, mentre que les embarcacions "podran moure's lliurement", segons un funcionari nord-americà, després dels darrers bombardejos d'aquest cap de setmana, en els quals Washington justifica la seva actuació com a resposta a nous ataquis iranians a vaixells a l'estret d'Ormuz.
"Està previst que continuïn les converses tècniques sobre tots els aspectes del memoràndum d'entesa. Ambdues parts cessaran les operacions de moment i els bucs podran circular lliurement", ha afirmat un funcionari dels Estats Units en declaracions a Europa Press.
Referent a això, Washington i Teheran estarien planejant reunir-se el dimarts a la capital de Qatar, Doha, segons ha assenyalat el portal de notícies nord-americà Axios, que cita a un alt funcionari també dels Estats Units.
L'anunci de Washington, sobre el qual Teheran no s'ha pronunciat de moment, arriba al final d'un cap de setmana marcat per nous intercanvis d'hostilitats que des dels Estats Units han emmarcat en una resposta directa als atacs perpetrats per l'Iran contra un buc comercial amb bandera de Singapur que creuava l'estret d'Ormuz dijous passat i contra un vaixell panameny en aquesta mateixa via la passada nit.
Aquests últims atacs haurien inclòs el matí d'aquest diumenge la destrucció, per part de l'Iran, de "8 infraestructures militars dels Estats Units a la base Ali al-Salem a Kuwait i a la Cinquena Flota a Bahréin", segons ha afirmat la Guàrdia Revolucionària Islàmica en un comunicat emès poc abans de l'anunci de l'acord i recollit per la radiotelevisió estatal iraniana IRIB. En ell, el citat òrgan militar justifica tals operacions com una "resposta a la recent agressió nord-americana a Sirik i Qeshm".
Teheran ha defensat aquest mateix diumenge que la responsabilitat sobre l'estret recau sobre la República Islàmica de l'Iran: "No existeix cap altra part ni Estat involucrat. Això queda totalment clar en el memoràndum d'entesa, i qualsevol intervenció o acció unilateral agreujarà la situació i retardarà la reobertura de l'estret", ha advertit el ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araqchi.