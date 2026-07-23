Els EUA i l'Aràbia Saudita signen un històric acord de cooperació nuclear pacífica

Europa Press/Contacto/Graeme Sloan - Pool via CNP
MADRID, 23 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Estats Units han anunciat aquest dimecres per la nit que han aconseguit un important acord de cooperació nuclear pacífica amb l'Aràbia Saudita que podria aplanar el camí perquè Riad pugui enriquir urani per al seu programa nuclear civil.
"Aquests acords reflecteixen el compromís compartit de les nostres dues nacions per enfortir les relacions comercials entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita, proporcionant prosperitat a casa i seguretat als nostres aliats a l'estranger", ha assenyalat el secretari d'Energia nord-americana, Chris Wright, en un comunicat.
L'acord, signat entre Wright i el ministre d'Energia saudita, Abdulaziz bin Salman, facilitarà l'accés de les empreses nord-americanes al programa d'energia nuclear de l'Aràbia Saudita, la qual cosa "beneficiarà a la indústria, als treballadors i a les cadenes de subministrament dels Estats Units, al mateix temps que ajudarà a satisfer les necessitats energètiques saudites".