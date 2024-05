Els EUA lamenten les "devastadores" imatges de l'atac contra Rafah i justifiquen les accions contra Hamas

MADRID, 28 maig (EUROPA PRESS) -

Un portaveu de Seguretat Nacional de la Casa Blanca ha qualificat aquest dilluns de "devastadores" les imatges de l'atac israelià contra un camp de desplaçats a la ciutat de Rafah, al sud de la Franja de Gaza i que ha deixat almenys 45 morts, alhora que ha justificat les accions d'Israel contra el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

"Les imatges devastadores després d'un atac de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) a Rafah anit que va matar a desenes de palestins innocents són punyents. Israel té dret a anar després de Hamas, i entenem que aquest atac va matar a dos terroristes d'alt rang de Hamas responsables d'atacs contra civils israelians", ha declarat el portaveu a la cadena de televisió nord-americana NBC News.

Després d'això, ha tornat a insistir que, malgrat aquest dret, Israel ha de "prendre totes les precaucions possibles" per protegir als civils palestins. A més, ha assegurat que Washington ja es troba en contacte amb les autoritats israelianes i amb els seus socis sobre el terreny per "avaluar el succeït", i ha mostrat la seva confiança en la investigació anunciada per l'Exèrcit israelià.

L'impacte del bombardeig ha estat tal que, segons fonts diplomàtiques consultades per la cadena de televisió Al-Jazeera o CNN, el Consell de Seguretat de l'ONU va a celebrar una reunió d'emergència a porta tancada a petició d'Algèria per parlar sobre aquests atacs.

Diferents mitjans palestins van difondre imatges de l'atac, on la majoria de víctimes són dones i nens, mostrant un gran incendi en el campament i cossos de palestins sota la runa, carbonitzats o mutilats.

L'Exèrcit d'Israel va confirmar l'atac, en el qual haurien acabat amb dos alts càrrecs de Hamas responsables de Cisjordània, i va reconèixer que "com a conseqüència de l'atac i un incendi que es va deslligar a la zona van resultar ferides diverses persones alienes als involucrats" i va afirmar que està "revisant" l'incident. Després d'això, el fiscal cap de les Força de Defensa d'Israel (FDI) va descriure el succés com "molt greu" i va recalcar que hi ha una investigació en marxa.