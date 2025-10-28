Els EUA i el Japó signen a Tòquio un acord de cooperació sobre terres rares i minerals crítics

MADRID, 28 oct. (EUROPA PRESS) -
La primera ministra del Japó, Sanae Takaichi, ha mantingut una trobada bilateral aquest dimarts al palau Akasaka de Tòquio amb el president dels Estats Units, Donald Trump, en el qual, han signat un acord per al processament i subministrament de terres rares i minerals crítics pel qual els dos països "intensifiquen els seus esforços de cooperació" en la matèria.
"Els participants intensifiquen els seus esforços de cooperació per accelerar el subministrament segur de minerals crítics i terres rares necessaris per recolzar a les indústries nacionals", resa en el seu primer punt la primera secció d'un document batejat com "marc entre els Estats Units i el Japó per garantir el subministrament de minerals crítics i terres rares mitjançant la mineria i el processament".
L'acord estableix que tant Tòquio com Washington proporcionaran finançament a projectes miners d'aquest tipus en un termini de sis mesos i recull la presa de mesures "per accelerar, agilitzar o desregular els terminis i processos de permisos" miners als dos països; a més, el marc bilateral recull el desenvolupament d'institucions que evitin "la venda d'actius de minerals crítics i terres rares per motius de seguretat nacional".