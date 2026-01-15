Els EUA intercepten un sisè petrolier suposadament vinculat a Veneçuela al mar Carib

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DE EEUU
MADRID 15 gen. (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit dels Estats Units (EUA) ha interceptat i abordat en les últimes hores un nou petrolier al mar Carib per una suposada violació de la "quarantena" contra vaixells sospitosos de traslladar petroli de Veneçuela, un pas que arriba hores abans de la reunió prevista a la Casa Blanca entre el president nord-americà, Donald Trump, i la líder opositora María Corina Machado.
El Comandament Sud dels EUA (SOUTHCOM) ha indicat en un comunicat publicat per les xarxes socials que l'operació ha estat protagonitzada per forces desplegades des del portaavions USS Gerald R. Ford i ha afegit que el Verónica ha estat interceptat "sense incidents".
"El Verónica és l'últim petrolier (interceptat) que operava desafiant la quarantena imposada per Trump als vaixells sancionats al Carib, la qual cosa demostra un cop més l'eficàcia de l'operació Llança Sud", ha subratllat, abans de reiterar que Washington es mantindrà "ferm" en la "missió" per "eliminar les activitats il·lícites a l'hemisferi occidental".
En aquest sentit, ha destacat que "l'únic petroli que sortirà de Veneçuela serà el que compti amb una coordinació adequada i que ho faci de manera legal", alhora que ha destacat que les autoritats nord-americanes "defensaran la pàtria posant fi a les activitats il·legals i restaurant la seguretat a l'hemisferi occidental".