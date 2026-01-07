Els EUA intercepten un petrolier rus per "violacions de les sancions nord-americanes"

MADRID 7 gen. (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit dels Estats Units (EUA) ha confirmat aquest dimecres la intercepció del petrolier Bella 1, de bandera russa, per "violacions de les sancions nord-americanes" i ser part, suposadament, de la 'flota fantasma' de Moscou per esquivar les sancions al sector energètic de Veneçuela.
"El bloqueig al petroli veneçolà sancionat i il·lícit continua plenament vigent arreu del món", ha celebrat el secretari de Defensa, Pete Hegseth, en un missatge per les xarxes socials.
El Departament de Justícia, en coordinació amb el Departament de Defensa, ha interceptat el petrolier rus, ha confirmat el Comandament Europeu de l'exèrcit nord-americà.
En l'operació hi ha participat la fragata USS Munro de la Guàrdia Costanera dels EUA que ha dut a terme tasques de rastreig i seguiment, després de l'ordre emesa per un tribunal federal nord-americà.
Els mitjans nord-americans havien informat que el vaixell estava escortat per bucs navals russos. Aquest episodi eleva les tensions entre Rússia i els EUA, després d'haver estat interceptat mentre intentava entrar a ports veneçolans contravenint el bloqueig nord-americà al cru de Caracas.