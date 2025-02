Els EUA insisteixen que Hamas no pot continuar al capdavant de Gaza i ha de ser "erradicat"

Netanyahu es compromet davant de Marco Rubio a "acabar la feina" amb l'Iran i celebra el pla "atrevit" de Trump per expulsar els gazians

MADRID, 16 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha insistit aquest diumenge durant la seva visita a Israel que el moviment islamista palestí Hamas no pot continuar governant la Franja de Gaza ni com a administració civil ni com a potència armada, i manifestat que la formació ha de ser "erradicada" per garantir la seguretat de la població israeliana.

"Hamas no pot continuar ni com a força militar ni com a govern de Gaza perquè tots dos amenacen Israel amb l'ús de la violència. La pau és impossible", ha manifestat Rubio abans d'insistir que el moviment palestí ha de ser "eliminat i erradicat".

En una roda de premsa sense preguntes, Rubio, acompanyat del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha aprofitat per denunciar en últim terme l'Iran com a "principal força de desestabilització de la regió".

"Quan parlem de Hamas, de Hezbollah al Líban, de les milícies de l'Iraq, el tema comú és l'Iran. I, quan dic l'Iran, dic el seu règim, un que la seva gent no defensa", ha declarat Rubio abans d'insistir un cop més que l'Iran no pot accedir a un arma nuclear i prometre que l'administració Trump dedicarà els seus esforços a impedir-ho.

"Un Iran nuclear seria immune a la pressió i això no pot passar", ha resolt Rubio mentre el primer ministre israelià ha assegurat que el seu país "acabarà la feina" amb la república islàmica --amb la qual ha empitjorat els seus enfrontaments durant la guerra de Gaza, inclós un atac contra la seva ambaixada a Damasc (Síria)-- "amb l'ajuda dels Estats Units".

Tant Rubio com Netanyahu han celebrat igualment el pla "atrevit" de Donald Trump per expulsar els gazians a altres països per facilitar la reconstrucció de Gaza; una iniciativa repudiada per les Nacions Unides i la comunitat àrab que el secretari d'Estat ha defensat no obstant això com una opció per "trencar el cicle sense fi de la violència".

"Es tracta d'una poderosa visió de futur", ha afegit Netanyahu, "i parlarem per saber com podem treballar junts a l'hora de garantir que esdevingui realitat".