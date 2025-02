Els EUA incrementaran els seus vols de deportacions a Guatemala en un 40%

MADRID, 6 febr. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Guatemala han anunciat aquest dimecres la signatura d'un acord amb els Estats Units, pel qual s'incrementaran en un 40% els vols de deportacions cap al país llatinoamericà, en els quals viatjaran tant ciutadans guatemalencs com d'altres nacionalitats per a una posterior repatriació.

El secretari del Departament d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha volgut aclarir que Guatemala serà un "tercer país segur", en al·lusió als acords aconseguits entre Rubio i el president salvadorenc, Nayib Bukele, pel qual aquest últim s'ha compromès a "allotjar a les seves presons a immigrants il·legals violents de qualsevol país" i s'ha ofert a fer el mateix amb "criminals nord-americans".

El Govern de Guatemala s'ha compromès així mateix a combatre el crim transnacional, amb la creació de la "Força de Tasca de Control i Protecció Fronterera", integrada per la Policia i l'Exèrcit, que "reforçarà la vigilància en els més de 300 quilòmetres de frontera amb Hondures i El Salvador".

Per la seva banda, Rubio ha confirmat l'"oferta" d'Arévalo per incrementar els vols de deportacions i ha agraït la seva cooperació en aquesta matèria, tenint en compte que Guatemala es troba geogràficament "enmig d'una indústria massiva de drogues i narcotràfic que utilitza el país com a punt de transbord per moure aquest verí que està en camí als Estats Units".

Per això, Rubio ha anunciat "exempcions a l'ajuda estrangera" per a Guatemala, que es destinarà exclusivament a recolzar a les autoritats del país llatinoamericà a "combatre el crim transnacional, el narcotràfic, especialment del fentanil, el tràfic de persones i la seguretat fronterera".