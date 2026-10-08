Els EUA imputen Maduro i la seva dona per liderar un sistema de repressió i tortures

MADRID 8 oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia dels Estats Units (EUA) ha imputat aquest dijous el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, i la seva dona, Cilia Flores, per delictes de tortura contra persones detingudes, incloent ciutadans nord-americans, mitjançant un "sistema de repressió que recorria a la violència contra l'oposició política, la detenció arbitrària i la tortura".
En l'escrit d'acusació, la Fiscalia del Districte Sud de Nova York assenyala Maduro i la seva dona al capdavant d'una "estructura de poder violenta" emprada per "consolidar-se en el poder" i que recorria a pràctiques de tortura. "Aquesta tortura incloïa descàrregues elèctriques, asfíxia, violació, nuesa forçada, aïllament perllongat, privació d'aliments, cel·les de càstig i tortura psicològica, com ara amenaces de fer mal o matar els familiars de les víctimes, inclosos els seus fills", ha assenyalat.
Maduro i Flores van desenvolupar i facilitar segons la Fiscalia aquests sistemes per acumular il·lícitament "enormes riqueses i poder, recompensant els seus aliats amb fons obtinguts il·legalment i aterroritzant els seus suposats opositors mitjançant persecució i violència".
L'estructura se cimentava en el control sobre les forces militars, el poder judicial i els organismes encarregats de fer complir la llei a Veneçuela, apunta la Fiscalia nord-americana que també assenyala "aliances amb grups delictius organitzats, incloses organitzacions terroristes i grups de bandes patrocinades per l'Estat".
L'acusació assenyala que Maduro va dissenyar aquest sistema juntament amb diversos alts càrrecs que ordenaven "assassinats" o sistemes de tortura amb el coneixement del president veneçolà liderant una "agència responsable de torturar desenes de víctimes", a banda que se l'assenyala d'"aprovar personalment" l'arrest il·legal i la tortura de persones específiques.
Aquests càrrecs s'afegeixen als ja presentats contra el mandatari per formar part d'una suposada trama que introduïa droga als EUA, mentre que Maduro per la seva banda s'ha declarat innocent dels càrrecs imputats fins ara i ha denunciat que la seva detenció és il·legal.