Els EUA imposen aranzels del 50% a part de les importacions canadenques

Europa Press/Contacto/Christopher Katsarov
MADRID, 21 jul. (EUROPA PRESS) -
El Govern estat-unidenc ha anunciat aquest dilluns per la nit aranzels del 50% a alguns productes canadencs en resposta a la "discriminació" que atribueix Washington sobre algunes empreses nord-americanes.
El nou aranzel començarà a funcionar el 19 d'agost, durarà 30 dies i s'empara en la Llei d'Aranzels, una norma de 1930, per la qual cosa no és necessària l'aprovació del Congrés.
Considera que la política aranzelària del Canadà perjudica a les empreses automobilístiques nord-americanes i provoca una reducció significativa de les exportacions de vehicles al Canadà en donar avantatge a productors d'altres països.