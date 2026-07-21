Els EUA "finalitzen" una nova onada de bombardejos sobre l'Iran

MADRID, 21 jul. (EUROPA PRESS) -
El Comandament Central de les Forces Armades nord-americanes (CENTCOM) ha informat aquest dilluns per la nit que ha llançat i finalitzat una nova onada de bombardejos sobre territori iranià, en la desena nit consecutiva d'atacs.
"Avui a les 16.00 hores costa aquest (22.00 hora peninsular espanyola) les forces nord-americanes han iniciat una nova ona d'atacs contra l'Iran per ordre del comandant en cap", ha publicat el CENTCOM a xarxes socials.
Cinc hores més tard, ha anunciat la conclusió d'aquesta onada, assegurant haver atacat "centres de comandament militar iranians, capacitats marítimes, plataformes de llançament de míssils i drons, i sistemes de defensa aèria".