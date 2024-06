Els EUA feliciten a Modi per la seva victòria en les eleccions generals de l'Índia

MADRID, 6 juny (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha trucat al primer ministre de l'Índia, Narendra Modi, per felicitar-lo per la "històrica" victòria de la coalició que lidera en les eleccions generals del país, que ha estat la més votada, si bé el seu partit ha patit un cop inesperat en perdre més de 60 escons.

"Els dos líders han subratllat el seu compromís d'aprofundir en l'Associació Estratègica Integral i Global entre els Estats Units i l'Índia i d'avançar en la seva visió compartida d'una regió de l'Indus-Pacífic lliure, obert i pròsper", resa un comunicat de la Casa Blanca. Durant la seva conversa, tots dos mandataris han parlat sobre el proper viatge de l'assessor de Seguretat Nacional nord-americana, Jake Sulliva, a Nova Delhi.

Per la seva banda, el Departament d'Estat dels EUA també ha felicitat a Modi i al poble indi per realitzar el "major exercici de democràcia en la història de la humanitat", advocant per "continuar impulsant" l'associació bilateral "per promoure la prosperitat i la innovació, abordar la crisi climàtica i garantir una regió de l'Indus-Pacífic lliure i oberta".

"Amb aproximadament 650 milions d'electors emetent els seus vots en les últimes sis setmanes, aquestes eleccions representen el major exercici de democràcia en la història de la humanitat. Felicitem als votants, treballadors electorals, societat civil i periodistes indis pel seu compromís i contribucions vitals als processos i institucions democràtics", ha afirmat el portaveu de la diplomàcia nord-americana, Matthew Miller.

Els resultats oficials dels comicis reflecteixen que el Partit Popular de l'Índia (BJP) de Modi s'ha imposat amb 240 escons, si bé ha perdut la seva majoria absoluta al Parlament, encara que la coalició que encapçala sí ha aconseguit assegurar-la, per la qual cosa tindrà parlar amb els seus socis per formar Govern.

La coalició que lidera, l'Aliança Democràtica Nacional (NDA), suma 292, per sobre dels 272 que asseguren la majoria absoluta al Parlament, mentre que l'oposició Aliança Inclusiva per al Desenvolupament Nacional de l'Índia (ÍNDIA) --encapçalada pel Congrés Nacional Indi-- ha sumat 230 escons.

El BJP de Modi podria veure's obligat a moderar part d'aquesta retòrica a fi d'aconseguir un consens amb la resta de formacions, que al seu torn podria derivar en una fràgil coalició amb la qual seria difícil treure endavant les ambicioses reformes econòmiques per seguir impulsant el creixement.