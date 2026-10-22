Els EUA expliquen la denegació del visat a Colau advertint que entrar al país "és un privilegi, no un dret"

David Canales / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Estat dels Estats Units ha justificat aquest dijous la decisió de denegar el visat a l'exalcaldesa de Barcelona i candidata a la Presidència del Govern espanyol pel Front Ampli, Ada Colau, advertint que l'entrada al país nord-americà "és un privilegi, no un dret".
El Govern nord-americà respon així a les acusacions de la dirigent política, que ha atribuït la prohibició de viatjar a Puerto Rico a un "veto polític" i ideològic per la seva participació en una flotilla d'ajuda a Gaza.
Un portaveu del Departament d'Estat ha assenyalat a Europa Press que, sota el lideratge del president dels Estats Units, Donald Trump, i el secretari d'Estat, Marco Rubio, l'Administració està "posant els interessos nord-americans primer en el nostre procés de visats".