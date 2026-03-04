Els EUA evacuen al personal "no essencial" de les seves ambaixades de l'Aràbia Saudita, Oman i Xipre

MADRID, 4 març (EUROPA PRESS) -
Els Estats Units han anunciat aquest dimecres l'evacuació del seu personal "no essencial" i els seus familiars en les ambaixades de l'Aràbia Saudita, Oman i Xipre per motius de seguretat, donada l'escalada de les hostilitats a Pròxim Orient, després de la seva ofensiva llançada juntament amb Israel contra l'Iran dissabte passat.
"Després de l'inici de les hostilitats entre els Estats Units i l'Iran el 28 de febrer, hi ha hagut una amenaça constant d'atacs amb drons i míssils per part de l'Iran, i d'importants interrupcions en els vols comercials", ha assenyalat la legació nord-americana a l'Aràbia Saudita a través de la seva pròpia pàgina web.
Davant d'aquesta conjuntura, ha agregat l'Ambaixada en aquesta mateixa comunicació, l'Executiu dels Estats Units té una "capacitat limitada" per "oferir serveis d'emergència als ciutadans nord-americans".