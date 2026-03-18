Els EUA estimen que el règim iranià està intacte però "molt afeblit"

La directora d'Intel·ligència Nacional omet un paràgraf del seu discurs sobre les contradiccions d'un "atac imminent" per part de l'Iran
MADRID, 18 març (EUROPA PRESS) -
La directora d'Intel·ligència Nacional dels Estats Units (EUA), Tulsi Gabbard, ha estimat aquest dimecres que el règim de l'Iran està intacte, però "molt afeblit" pels atacs contra la seva cúpula i capacitats militars.
"Les seves capacitats convencionals de projecció de poder militar han estat pràcticament destruïdes. La posició estratègica de l'Iran s'ha vist significativament afeblida", ha expressat davant una comissió del Senat.
Gabbard ha dit que, malgrat que el règim està intacte, és "probable que les tensions internes augmentin a mesura que l'economia iraniana es deteriora". "Així i tot, l'Iran i els seus aliats continuen atacant interessos dels EUA i els seus socis al Pròxim Orient", ha indicat.
D'altra banda, ha estimat que l'Iran "ja ha demostrat" tenir "capacitats de llançament espacials i altres tecnologies que podria utilitzar per començar a desenvolupar un míssil balístic intercontinental (ICBM) militarment viable abans del 2035", si bé ha indicat que hi haurà una actualització davant l'impacte dels atacs dels EUA en territori iranià.
Durant el seu discurs, la directora d'Intel·ligència Nacional ha decidit no llegir un paràgraf en què afirmava que "el programa d'enriquiment nuclear de l'Iran va ser destruït" en els atacs de la guerra dels 12 dies i que "no hi ha hagut esforços des d'aleshores" per part de Teheran per "intentar reconstruir" aquestes capacitats, segons ha recollit Bloomberg.
En comptes d'això, s'ha reafirmat en la posició que Teheran, des d'aleshores, s'ha intentat recuperar dels atacs. "Abans de l'operació Fúria Èpica, la Comunitat d'Intel·ligència dels EUA (IC) estima que l'Iran mirava de recuperar-se dels greus danys patits en la seva infraestructura nuclear durant la guerra dels 12 dies i es va continuar negant a complir amb les seves obligacions nuclears amb l'AIEA, negant-los l'accés a instal·lacions clau", ha dit.
En resposta, el senador demòcrata per Virgínia, Mark Warner, ha qüestionat la directora d'Intel·ligència Nacional per no llegir aquest paràgraf. "Ha omès aquest paràgraf de la seva declaració oral. És perquè el president (Donald Trump) va dir que hi havia una amenaça imminent?", ha dit, a la qual cosa Gabbard ha contestat que es va saltar algunes parts del discurs per manca de temps.
El seu testimoni es produeix després de la dimissió de qui va ser director del Centre Nacional de Contraterrorisme nord-americà, Joe Kent, per discrepàncies amb l'administració de Donald Trump per la guerra a l'Iran, un conflicte que no veu justificat i que atribueix a "la pressió d'Israel i el seu influent lobby als EUA".
"No puc, en consciència, donar suport a la guerra a l'Iran. No representava una amenaça imminent per al nostre pais", va assegurar Kent, després de qüestionar les declaracions de Trump que Teheran tenia pensat atacar els EUA abans.