Els EUA estimen que Israel ha matat entre un 20 i un 30 per cent dels combatents de Hamas, segons 'WSJ'

Hamas té munició per continuar atacant "durant mesos" i ja s'està reconstituint a la Ciutat de Gaza en forma de "força policial"

MADRID, 21 gen. (EUROPA PRESS) -

Les agències d'Intel·ligència dels EUA estimen que la campanya israeliana contra la Franja de Gaza ha matat fins ara entre un 20 i un 30 per cent dels combatents totals de les milícies de Hamas, un percentatge per sota de l'esperat després de més de 100 dies de guerra, segons una avaluació classificada que publica aquest diumenge el 'Wall Street Journal' i que ha estat verificada per responsables del Govern nord-americà.

L'informe també apunta que Hamas continua tenint municions com "per atacar Israel durant mesos" i que el grup, a més, està "intentant reconstituir la seva força policial a la Ciutat de Gaza". Després de l'entrada per terra dels militars israelians a Gaza, Hamas ja ha adoptat per complet una tàctica de guerrilla, "operant en petits grups i estenent emboscades als militars israelians".

Tot i que hi ha discrepàncies entre les xifres de nord-americans i israelians, les diferències no són excessives. Tant Washington com Tel-Aviv sospiten que les milícies de Hamas estan formades per un màxim de 30.000 combatents, però Israel creu que el nombre de morts en les seves files és més gran: uns 9.000 morts, un 30 per cent del total de la força de combat.

On sí que hi ha una diferència més pronunciada és en el nombre de ferits. Israel estima que fins a 16.000 combatents de Hamas han quedat incapacitats, mentre que les xifres dels EUA ronden els entre 10.500 i 11.700 milicians, dels quals, no obstant això, "molts podrien tornar al combat".

Finalment, sobre la situació a la Ciutat de Gaza, els responsables nord-americans perceben que Hamas està reinstal·lant aquesta "força policial" aprofitant la retirada parcial efectuada per les tropes israelianes el mes passat.

"Només és qüestió de temps si Israel no torna a enviar efectius", apunta l'exresponsable d'afers palestins per a la Intel·ligència Militar d'Israel, Michael Milhstein, que "torni l'ala militar de Hamas a la ciutat".