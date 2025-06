Els EUA entren en la guerra de l'Iran amb atacs a les instal·lacions nuclears d'Esfahan, Natanz i Fordo

Trump diu que l'objectiu era "la destrucció de la capacitat nuclear de l'Iran" i amenaça amb més atacs "molt més grans"

L'Iran minimitza els danys i respon amb una nova onada de míssils contra Israel

MADRID, 22 juny (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta matinada que l'exèrcit ha atacat tres instal·lacions nuclears iranianes d'Esfahan, Natanz i Fordo, aquesta última d'especial importància estratègica, aconseguida amb bombes d'alta penetració, en el que es tracta de la incorporació del país al conflicte que va esclatar fa nou dies entre Israel i la república islàmica, una decisió que el mandatari ha defensat com una mesura de força per obligar l'Iran a acceptar els termes sobre el programa nuclear de la república islàmica.

"Hem completat amb gran èxit el nostre atac contra les tres instal·lacions nuclears de l'Iran, incloses Fordo, Natanz i Esfahan. Tots els avions es troben ara fora de l'espai aeri iranià", anunciava el mandatari poc abans de les 02.00 de la matinada d'aquest diumenge (hora a l'Espanya peninsular i les Balears) a Truth Social.

"Aquest és un moment històric per als Estats Units, Israel i el món. L'Iran ara ha d'acceptar posar fi a aquesta guerra. Gràcies!", va afegir el mandatari al final d'un atac que representa un salt dramàtic en l'espiral descendent de violència que afecta la regió des de l'esclat de la guerra de Gaza el 7 d'octubre del 2023 i que s'ha expandit des de llavors al Líban, el Iemen, Síria i finalment l'Iran.

Trump ha deixat entreveure que el que ha passat és un atac puntual, en principi, però que podria constituir un prolegomen d'operacions encara més contundents si l'Iran no accepta un alto el foc immediat. La resposta de Teheran ha estat negativa, com ha demostrat el llançament poc després de gairebé una trentena de míssils que han afectat diverses poblacions del centre i el nord d'Israel, amb Tel-Aviv al capdavant, que s'ha saldat de moment amb setze ferits.

"UN ÈXIT MILITAR ESPECTACULAR"

En un discurs davant de la nació, flanquejat pel vicepresident JD Vance, el secretari de Defensa, Pete Hegseth, i el secretari d'Estat i assessor en funcions de Seguretat Nacional, Marco Rubio, Trump ha celebrat "l'èxit espectacular" d'un atac orquestrat per "destruir la capacitat nuclear de l'Iran", país que ha descrit com "el número u dels estats promotors del terror al món", així com la interrupció de la seva "amenaça nuclear".

"Aquesta nit puc informar el món que els atacs van ser un èxit militar espectacular. Les instal·lacions d'enriquiment nuclear clau de l'Iran han estat completament i totalment esborrades", ha asseverat el magnat novaiorquès en una compareixença retransmesa en directe des de la Casa Blanca. Tot seguit, Trump ha cridat l'Iran a "fer la pau", prometent "atacs futurs molt més grans" si no ho fan.

El republicà ha denunciat que Teheran "ha estat matant (els seus) pobles" durant més de 40 anys, fent de la mort la seva "especialitat", i ha decidit que "no deixarà que això continuï passant".

"Això no continuarà així", ha sentenciat, al mateix temps que ha donat les gràcies al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, per treballar amb la Casa Blanca "com un equip, com mai cap equip ha treballat abans", per fer front a "l'amenaça horrible" contra Israel.

"Amb tot això dit, això no pot continuar. Hi haurà o pau o tragèdia per a l'Iran. Molt més del que hem viscut durant els últims vuit dies (...). Si la pau no arriba ràpidament, buscarem aquests altres objectius amb precisió, velocitat i habilitat", ha conclòs.

Al mateix temps, el primer ministre Netanyahu ha celebrat els atacs nord-americans. "Enhorabona, president Trump. La seva audaç decisió d'atacar les instal·lacions nuclears de l'Iran amb l'imponent i just poder dels Estats Units canviarà la història", ha assegurat el líder israelià en un discurs difós a través d'X.

L'IRAN CONTINUARÀ DESENVOLUPANT EL SEU PROGRAMA NUCLEAR

Els responsables iranians han minimitzat les conseqüències de l'atac i promès que continuaran amb el seu programa d'enriquiment d'urani. Mehdi Mohamadi, assessor principal de Mohamad Ghalibaf, president del Parlament de l'Iran, ha assegurat que els llocs aconseguits estaven evacuats en previsió d'un bombardeig nord-americà.

"Des de la perspectiva de l'Iran, no ha passat res particularment sorprenent. Feia diverses nits que l'Iran esperava un atac contra Fordo. El lloc es va evacuar fa temps i no ha patit danys irreversibles en l'atac. Dues coses són segures: primer, el coneixement no es pot bombardejar i, segon, aquest cop, el que aposta perd", ha avisat.

Per la seva banda, l'Organització de l'Energia Atòmica de l'Iran (OEAI) ha condemnat els "brutals atacs" contra els principals centres de desenvolupament nuclear iranians i ha garantit que "no permetrà que es detingui el camí del desenvolupament d'aquesta indústria nacional", d'acord un comunicat recollit per l'agència de notícies Mehr.

"Aquesta acció, contrària al dret internacional, lamentablement es va dur a terme a l'ombra de la indiferència i fins i tot amb la cooperació de l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica", resa el comunicat.

En aquest sentit, apel·la la comunitat internacional perquè reprovi els atacs contra l'Iran , ja que els punts atacats estan sota la supervisió de l'Organisme Internacional per a l'Energia Atòmica (OIEA) sobre la base del Tractat de No Proliferació Nuclear. L'agència nuclear de l'ONU, cal dir, no ha detectat increments de radiació després dels bombardejos.

L'OPOSICIÓ DEMÒCRATA DENUNCIA UNA ACTUACIÓ UNILATERAL SENSE CONSENTIMENT DEL CONGRÉS

Membres destacats del Partit Demòcrata dels Estats Units han denunciat que l'atac d'aquesta matinada contra les instal·lacions nuclears de l'Iran representa una violació de la Constitució en tractar-se d'una acció militar contra un altre país sense permís explícit del Congrés.

El 1973, després de dècades d'intervenció nord-americana al Vietnam i altres parts d'Àsia, els legisladors van aprovar la Resolució de Poders de Guerra per reafirmar la seva autoritat sobre l'acció militar. No obstant això, la seva eficàcia sempre ha estat sota disputa, atès que si el president decideix emprendre pel seu compte i risc una acció militar, una hipotètica resolució en contra del Congrés acabaria subjecta a un veto presidencial, que només pot ser anul·lat per una majoria de dos terços dels vots a la Cambra de Representants i el Senat.

El líder de la minoria demòcrata al Senat, Chuck Schumer, ha instat immediatament Trump a donar explicacions davant del legislatiu. "Cap president hauria de poder portar aquesta nació, de manera unilateral, a una cosa tan transcendental com una guerra amb amenaces erràtiques i sense estratègia", va declarar.

El líder de la minoria demòcrata a la Cambra de Representants, la cambra baixa del Congrés, Hakeem Jeffries, també ha exigit que els responsables de l'administració Trump informin de manera "completa i immediata" el legislatiu dels fets així com de futures operacions després del que va descriure com una "acció unilateral" contra les instal·lacions.

"El president Trump ha enganyat el país sobre les seves intencions, no ha sol·licitat autorització del Congrés per a l'ús de la força militar i corre el risc de veure els Estats Units involucrats en una guerra potencialment desastrosa al Pròxim Orient", ha denunciat Jeffries.