Els EUA emeten sancions contra el president de Cuba, Miguel Díaz-Canel

MADRID, 5 juny (EUROPA PRESS) -
El Tresor dels Estats Units ha inclòs aquest dijous en la seva llista de sancionats al president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, i a altres quatre persones entre les quals figura el seu predecessor, Raúl Castro, en el marc de les pressions de l'Administració Trump a les autoritats cubanes i del bloqueig al país del Carib.
Els altres tres sancionats per l'Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC, per les seves sigles en anglès) dels Estats Units són la primera dama i segona esposa de Díaz-Canel, Lis Cuesta Pedraza; el fill d'aquesta i fillastre del president cubà, Manuel Nio Cuesta; a més de l'únic fill de Raúl Castro, Alejandro Castro.
La cartera d'Scott Bessent ha emès les mateixes mesures contra cinc entitats cubanes: el Ministeri de les Forces Armades Revolucionàries, els Comitès de Defensa de la Revolució, l'agència de viatges Amistur Cuba S.A., l'Institut Cubà d'Amistat amb els Pobles i la minera La Victòria.