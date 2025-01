Els EUA eleven a 25 milions de dòlars la recompensa per Maduro i anuncia noves sancions

Presidency of Venezuela / Xinhua News / ContactoPh

MADRID 10 gen. (EUROPA PRESS) -

El Govern dels Estats Units (EUA) ha elevat a 25 milions de dòlars la recompensa per informacions que facilitin l'arrest o la condemna del president de Veneçuela, Nicolás Maduro, en un nou paquet de mesures que també inclou sancions contra funcionaris vinculats a institucions chavistes i amb el qual Washington vol deixar clar que l'opositor Edmundo González és el "president electe".

Per Washington, és "clar" que González és "qui hauria d'haver jurat avui el càrrec de president", ja que hi ha "proves irrefutables" que es va imposar en els comicis del 28 de juliol. "Malauradament, Maduro ha mostrat un cop més la seva completa manca de respecte per les normes democràtiques i ha tirat endavant una investidura il·legítima", indiquen fonts de l'administració de Joe Biden.

En resposta, Washington ha elevat de 15 a 25 milions de dòlars la recompensa contra Maduro, la màxima quantitat contemplada com a contraprestació per obtenir informació de persones assenyalades pel narcotràfic als EUA. També s'ofereix la mateixa quantia pel ministre d'Interior veneçolà, Diosdado Cabello, figura clau del chavisme.

El Govern nord-americà també introdueix una altra recompensa per facilitar la detenció del ministre de Defensa, Vladimir Padrino López, per qui s'ofereix fins a 15 milions de dòlars.