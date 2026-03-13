Els EUA donen llum verda a la compra de petroli rus ja carregat en bucs davant de la pujada de preus

Europa Press/Contacto/Nicolas Maeterlinck
MADRID, 13 març (EUROPA PRESS) -
El Departament del Tresor dels Estats Units ha emès aquest dijous una llicència per permetre la compra de petroli rus que ja hagi estat carregat en bucs, en un intent d'"incrementar l'abast global al subministrament existent", malgrat les sancions imposades a Moscou a causa de la guerra d'Ucraïna i davant de l'augment dels preus del cru per la interrupció del tràfic a l'estret d'Ormuz a per la resposta de l'Iran a l'ofensiva dels Estats Units i Israel, que ha portat al barril de Brent, referència als mercats europeus, a fregar els 100 dòlars.
"Per ampliar l'abast global del subministrament existent, el Departament del Tresor dels Estats Units atorga una autorització temporal perquè els països adquireixin petroli rus actualment encallat en el mar", ha anunciat el titular de la cartera, Scott Bessent, en una publicació a xarxes socials.
En aquest aentit, el secretari del Tresor ha indicat que "aquesta mesura, d'abast limitat i a curt termini, s'aplica únicament al petroli que ja està en trànsit i no aportarà beneficis financers significatius al Govern rus", al·legant que Moscou "obté la major part dels seus ingressos energètics dels impostos aplicats en el punt d'extracció".