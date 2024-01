Els EUA destrueixen un míssil llançat pels houthis contra un dels seus vaixells de guerra al mar Roig

MADRID, 15 gen. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit dels Estats Units ha anunciat aquest diumenge que han destruït un míssil de creuer antibuc llançat suposadament pels rebels iemenites houthis contra un dels seus vaixells de guerra al mar Roig, durant els atacs contra embarcacions vinculades a Israel arran de l'ofensiva a la Franja de Gaza, que ha deixat prop de 24.000 palestins morts en poc més de tres mesos.

El llançament s'ha produït cap a les 16.45 hores (hora local) contra el destructor USS Laboon i ha estat destruït per avions de combat nord-americans a les costes de Hodeida, segons el Comandament Central dels Estats Units (CENTCOM), que ha afegit que no hi ha hagut ferits ni danys.

La insurrecció houthi, que controla la capital, Sanà, i zones del nord i l'oest del país, ha estat atacada els darrers dies pels EUA i el Regne Unit a diferents punts del territori iemenita en considerar que la posició dels rebels és una amenaça per a la navegació internacional.

Més de 40 països han condemnat els houthis per les seves agressions (xifrades en 27 per Washington) contra vaixells mercants al mar Roig, per on passa un 15 per cent del trànsit marítim mundial i obligat més de 2.000 navilis a modificar les rutes de navegació.