Els EUA destrueixen un dron al mar Roig i acusen els houthis d'estar darrere l'atac

MADRID, 30 nov. (EUROPA PRESS) -

Les forces armades dels Estats Units (EUA) han abatut aquest dimecres un dron "de producció iraniana" al mar Roig i han acusat els rebels iemenites houthis d'estar darrere d'aquest atac contra una de les seves embarcacions.

"Aproximadament a les 11.00 hores (hora local), el destructor de míssils guiats USS Carney, classe Arleigh Burke, ha destruït mentre era al sud del mar Roig un vehicle aeri no tripulat de producció iranià llançat des de zones del Iemen controlades pels houthis", diu un comunicat del Comandament Central dels EUA (CENTCOM).

L'exèrcit nord-americà ha assenyalat que el vaixell de guerra estava escortant dues embarcacions amb bandera dels EUA, un de subministrament de petroli i el segon de transport d'equip militar. "Tot i que no se saben les seves intencions, el dron es dirigia cap al vaixell de guerra", ha afirmat el CENTCOM, que afegeix que no hi ha hagut ferits ni danys.

Els houthis, amb el suport de l'Iran, encara no s'han pronunciat, si bé en les últimes setmanes han escomès atacs de manera recurrent, coincidint amb la guerra entre Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas). Els rebels van anunciar atacs contra tots els vaixells amb propietat o operats per empreses israelianes al mar Roig en resposta als bombardejos a la Franja de Gaza.