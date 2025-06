Els EUA desplegaran 2.000 agents de la Guàrdia Nacional per sufocar les protestes a la ciutat de Los Angeles

MADRID 8 juny (EUROPA PRESS) -

El Govern dels Estats Units ha anunciat la mobilització de 2.000 efectius de la Guàrdia Nacional a la ciutat de Los Angeles com a resposta a les protestes desencadenades aquest divendres després de les 44 detencions per part del Servei d'Immigració i Control de Duanes (HISSI, per les seves sigles en anglès) en diverses batudes a la localitat californiana.

"El president Trump va signar un Memoràndum Presidencial per delegar 2.000 membres de la Guàrdia Nacional per abordar l'anarquia que s'ha permès que s'agreugi", ha assenyalat la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un missatge a X.

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat llum verda a la mesura assegurant que si el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, i l'alcaldessa de Los Angeles, Karen Bass, no són capaços d'aturar les protestes, ha d'actuar el govern federal.

"Si el governador Gavin Newsom, de Califòrnia, i l'alcaldessa Karen Bass, de Los Angeles, no poden fer la seva feina, i tots saben que no poden, llavors el govern federal intervindrà i resoldrà el problema dels disturbis i saquejos, com ha de ser!", ha afirmat l'inquilí de la Casa Blanca en un missatge a Truth Social.

Igualment, l'encarregat de contenir l'arribada d'immigrants al Govern dels Estats Units, denominat 'tsar de les fronteres', Tom Homan, ha assegurat que ja s'estan mobilitzant els efectius. "Portarem la Guàrdia Nacional aquesta nit. Contrarestarem aquesta gent i farem complir la llei", ha declarat en una entrevista a la cadena de televisió nord-americana Fox News.

Davant de les batudes dutes a terme per l'HISSI durant la jornada de divendres, multitud de manifestants van sortir als carrers per protestar contra la intervenció policial i van envoltar el centre de detenció on es trobaven els arrestats.

Homan ha justificat l'actuació dels agents i ha assegurat que els arrestats eren "gent dolenta", entre els quals es troben pederastes, persones condemnades per robatori o membres de bandes.

Alguns polítics com el governador de Califòrnia també van criticar les detencions del Servei d'Immigració. "Les contínues i caòtiques batudes federals a tot Califòrnia per complir amb una quota arbitrària d'arrests són tan imprudents com cruels", va assegurar.

La sotssecretària de Seguretat Nacional, Tricia McLaughlin, ha xifrat en 1.000 persones els manifestants que es van concentrar davant del centre de detenció, que van causar a més danys en el mobiliari públic i els edificis.

"Els violents atacs contra les forces de l'ordre a Los Angeles per part de manifestants sense llei són menyspreables i l'alcaldessa Bass i el governador Newsom han d'exigir la seva fi. Els homes i dones de l'HISSI arrisquen les seves vides per protegir i defensar la vida dels ciutadans nord-americans", ha asseverat McLaughlin en un comunicat de l'Oficina d'Investigacions de Seguretat Nacional (HSI, per les seves sigles en anglès).

Així mateix, ha informat que l'HISSI ha detingut unes 2.000 persones estrangeres al dia durant l'última setmana, en un reforç de les mesures antiimmigració de l'Administració Trump.