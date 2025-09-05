Els EUA denuncien que avions militars veneçolans han sobrevolat el seu buc en aigües del Carib

MADRID, 5 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern d'Estats Units ha denunciat aquest dijous que dos avions militars de Veneçuela han sobrevolat un buc de l'Armada nord-americana en el que ha considerat una "acció altament provocadora", per la qual cosa ha advertit a Caracas que s'abstingui de "interferir" en les seves operacions contra el narcotràfic, enmig de l'escalada de tensions entre els dos països.
"Avui (aquest dijous) dues aeronaus militars del règim de (el president veneçolà, Nicolás) Maduro van volar prop d'un buc de l'Armada nord-americana en aigües internacionals", ha assenyalat el Departament de Defensa en el seu compte a 'X', en el que ha descrit com una "acció altament provocadora".
La cartera dirigida per Pete Hegseth ha assegurat en el mateix comunicat que l'objectiu de Caracas és "interferir en (els seus) operacions contra el narcoterrorisme" i ha advertit "al càrtel que governa Veneçuela que no segueixi intentant obstruir, dissuadir ni interferir amb les operacions antinarcòtics i antiterroristes dutes a terme per l'Exèrcit nord-americà".
Aquesta acusació arriba dies després que les Forces Armades d'Estats Units hagin disparat a principis d'aquesta setmana contra una embarcació en aigües del Carib procedent de Veneçuela i que suposadament portava un carregament de drogues, matant onze "narcoterroristes del Tren d'Aragua" que estaven a bord, en el que les autoritats veneçolanes han denunciat com onze "execucions extrajudicials".
L'inquilí de la Casa Blanca, Donald Trump, ha acusat a Veneçuela, que fins al moment no ha fet comentaris sobre la denúncia del Pentàgon, d'enviar narcotraficants als Estats Units, mentre que el seu homòleg veneçolà ha atribuït aquestes hostilitats al fet que Washington vol "el petroli veneçolà" i les seves riqueses energètiques "gratis".