Els EUA demanen als seus nacionals a l'Iran que abandonin el país

MADRID, 13 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Ambaixada virtual dels Estats Units a Teheran ha demanat aquest dilluns als seus nacionals que "surtin de l'Iran ara" i que ho facin amb un pla "que no depengui de l'ajuda del Govern" nord-americà, mentre les tensions al país continuen a l'alça enmig de les protestes i la resposta de les autoritats iranianes, un marc en el qual diverses ONG han apuntat ja a més de 640 morts.
"Surti de l'Iran ara. Tingui un pla per sortir de l'Iran que no depengui de l'ajuda del Govern dels Estats Units. Si no pot sortir, busqui un lloc segur dins de la seva residència o un altre edifici segur. Porti provisions d'aliments, aigua, medicaments i altres articles essencials", resa l'alerta llançada per la delegació virtual nord-americana, les funcions consulars de la qual són ateses per l'Ambaixada de Suïssa.
Al fil, la diplomàcia nord-americana recomana als seus nacionals que estiguin "atents de les últimes notícies" i preparats "per ajustar els seus plans". "Mantingui el seu telèfon carregat i comuniqui's amb familiars i amics per informar-los sobre el seu estat", agrega el text.