Els EUA demanen als seus ciutadans a l'Iran que abandonin el país "ara"

MADRID, 6 febr. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats dels Estats Units han demanat als seus ciutadans residents a l'Iran que surtin del país "ara" o que, en defecte d'això, busquin refugi, davant de la possibilitat que les autoritats del país centreasiàtic intensifiquin les mesures de seguretat, en una jornada en la qual les delegacions dels dos països es reuneixen a Mascate, Oman, per donar inici a les negociacions sobre el programa nuclear iranià.
"Surti de l'Iran ara. Tingui un pla per sortir de l'Iran que no depengui de l'ajuda del Govern nord-americà", resa l'alerta difosa per l'Ambaixada virtual dels Estats Units a l'Iran en la qual a més convida als seus nacionals a preparar plans d'evacuació i refugi, evitar les manifestacions i mantenir un "perfil baix".
L'advertiment, que aplica a tot el territori iranià, al·lega que Teheran podria acudir al tancament de carreteres, interrupcions al transport públic i el bloqueig de l'accés a xarxes mòbils i internet.