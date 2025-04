Els EUA deixen a Rússia fora del llistat d'aranzels per facilitar les negociacions de pau a Ucraïna

Assegura que 50 països negocien ja exempcions als aranzels

MADRID, 6 abr. (EUROPA PRESS) -

El director del Consell Nacional d'Economia de la Casa Blanca, Kevin Hasset, ha assegurat aquest diumenge que Rússia no està inclosa en el llistat de països afectats pels aranzels anunciats pel president nord-americà, Donald Trump, per facilitar així les negociacions de pau.

"Òbviament hi ha una negociació en marxa amb Rússia i amb Ucraïna i crec que el president ha pres la decisió de no barrejar aquestes dues qüestions. No significa que Rússia amb el temps serà tractada de forma molt diferent que la resta de països", ha explicat Hasset en una entrevista a la cadena ABC.

Hasset ha explicat que "no seria apropiat" introduir un nou element a les negociacions enmig del procés, sobretot tenint en compte que aquestes negociacions "afecten milers de vides".

Dimecres passat Trump va anunciar els aranzels "recíprocs" sobre els seus principals socis comercials, però va cridar l'atenció l'absència de països com Rússia, Bielorússia, Cuba o Corea del Nord. Més tard la Casa Blanca va explicar que aquests països ja tenen sancions en vigor.

D'altra banda, Hasset ha destacat que més de 50 països, inclosa Rússia, s'han posat ja en contacte amb Washington per negociar exempcions als aranzels.

"El fet és que hi ha països molests i que estan contraatacant, però que en realitat estan venint a negociar. Tinc un informe d'aquesta nit que assenyala que hi ha més de 50 països que s'han posat en contacte amb el president per obrir una negociació. Però ho fan perquè entenen que tenen molt a sobre, amb els aranzels", ha assegurat.

Hasset ha descartat un impacte significatiu sobre els consumidors nord-americans. "No crec que hi hagi un efecte important sobre els consumidors dels Estats Units perquè crec que la raó per la qual tenim un dèficit comercial persistent i durador és que l'oferta és molt inelàstica", ha argumentat. "Han estat portant productes al país per crear ocupació, com la Xina", ha concretat.

No obstant això, des de la pròpia Administració han reconegut que va a haver-hi un increment dels preus i fins i tot Trump ha esmentat una estratègia deliberada per obligar a la Reserva Federal a baixar els tipus d'interès.

"Aquesta és la política que desitja el president Trump. Porta 30 o 40 anys amb aquesta visió i això és exactament el que ha plantejat, una tarifa base. Així que no és una sorpresa per a ningú", ha indicat Hasset.