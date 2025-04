Els EUA i Corea del Sud fan maniobres aèries amb bombarders per preparar-se per a les "amenaces" de Corea del Nord

MADRID 15 abr. (EUROPA PRESS) -

Les forces armades de Corea del Sud i dels Estats Units (EUA) han dut a terme aquest dimarts unes maniobres aèries conjuntes en les quals han desplegat bombarders B-1B de l'exèrcit nord-americà, amb l'objectiu de preparar-se "per dissuadir i respondre a les amenaces de Corea del Nord".

El Ministeri de Defensa sud-coreà, que no ha aclarit la xifra de bombarders utilitzats en aquests exercicis, ha confirmat a més el desplegament de caces F-16 per part dels EUA i de naus d'aquest mateix model i de l'F-35A per part de Corea del Sud, informa l'agència de notícies Yonhap.

Es tracta de les segones maniobres d'aquesta mena organitzades aquest any, tot i que aquesta vegada han coincidit amb una data especialment simbòlica per a Corea del Nord, ja que fa 113 anys del naixement del difunt dirigent Kim Il-sung.

El règim nord-coreà fa servir aquests aniversaris per reclamar a la població lleialtat cap a l'actual líder, Kim Jong-un, net del fundador de la dinastia, com ha tornat a exposar aquest dimarts el diari 'Rodong Sinmun', vinculat al partit únic de Corea del Nord.