Els EUA confirmen la mort de quatre ocupants de l'avió cisterna sinistrat a l'Iraq

MADRID 13 març (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit dels Estats Units (EUA) ha confirmat aquest divendres la mort pel cap baix de quatre dels sis ocupants de l'avió cisterna nord-americà que es va estavellar dijous a l'Iraq, si bé ha reiterat que el sinistre no es va produir per atacs contra l'aparell.
El Comandament Central dels EUA (Centcom) ha apuntat que "quatre dels sis tripulants a bord han mort, mentre continuen les tasques de rescat", després que l'avió KC-135 s'estavellés a l'oest de l'Iraq el 12 de març.
"S'estan investigant les circumstàncies de l'incident. No obstant això, la pèrdua de l'aeronau no s'ha produït per foc enemic ni foc amic", ha dit en un missatge per les xarxes socials, en què ha declinat identificar els morts fins que no es notifiqui a les seves famílies.
Hores abans, la Resistència Islàmica a l'Iraq, que integra milícies proiranianes de l'Iraq, havia assegurat haver interceptat aquest avió cisterna i haver-ne abatut un segon, després que Washington confirmés la "pèrdua" d'una aeronau d'aquesta mena a l'oest de l'Iraq.
Durant els darrers dies, diverses milícies proiranianes de l'Iraq han llançat atacs contra instal·lacions o interessos dels EUA al país en resposta a l'ofensiva contra l'Iran, que fins avui ha deixat més de 1.200 morts, segons dades publicades per les autoritats iranianes.