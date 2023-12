Els EUA confirmen que les negociacions per a una nova treva a Gaza estan paralitzades

MADRID, 3 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Consell de Seguretat Nacional dels Estats Units, John Kirby, ha confirmat aquest diumenge que les converses per arribar a una nova treva humanitària i facilitar nous intercanvis d'ostatges a Gaza estan completament paralitzades.

"Ara mateix no hi ha negociacions oficials", ha declarat Kirby en el programa Meet the Press, de l'NBC, abans de responsabilitzar de la paràlisi el moviment islamista Hamas per la seva falta de consens a l'hora de posar en llibertat dones israelianes, segons una llista preliminar que havia acceptat en un primer moment, abans de fer marxa enrere, ha lamentat el portaveu.

A més, Kirby ha assenyalat que "Hamas també havia acordat permetre a la Creu Roja visitar els ostatges mentre estava en vigor la pausa humanitària" que va acabar divendres, "però això no va passar ni està passant".

"Les negociacions, malauradament, s'han aturat, però el que no ha cessat és el nostre paper per intentar alliberar els ostatges en mans de les milícies palestines", ha afegit Kirby. "Ens agradaria que les converses es reprenguessin avui (diumenge), però ara mateix no ho sabem", ha indicat.

D'altra banda, Kirby ha reconegut la "preocupació" en el si de les agències de les Nacions Unides sobre el desplaçament forçat d'un milió i mig de palestins, la majoria al sud de l'enclavament. "Per això estem treballant amb Israel, perquè la població de Gaza se senti segura", ha afegit.

En aquest sentit, el portaveu nord-americà ha valorat com un avanç positiu la publicació, per part d'Israel, d'un mapa per sectors de Gaza en el qual avança els seus pròxims bombardejos. "No hi ha gaires exèrcits del món que facin això", ha declarat Kirby.