Els EUA confirmen la destrucció de 80 drons i sis míssils balístics en l'atac iranià contra Israel

Biden felicita a les forces nord-americanes pel seu treball i es mostra "molt orgullós" d'elles

MADRID, 15 abr. (EUROPA PRESS) -

El Comandament Central dels Estats Units (CENTCOM) ha confirmat aquest diumenge la destrucció de més de 80 drons suïcides i sis míssils balístics llançats el dissabte des de l'Iran i des de posicions dels rebels iemenites houthis contra Israel.

"El 13 d'abril i el matí del 14 d'abril, les forces del CENTCOM, amb el suport de destructors del Comandament Europeu dels Estats Units, van atacar i van destruir amb èxit més de 80 vehicles aeris no tripulats d'atac unidireccional i almenys sis míssils balístics que es dirigien a Israel des de l'Iran i el Iemen", ha destacat el CENCTOM en el seu compte de la xarxa social X, abans Twitter.

A més, ha informat que un dels míssils i set dels drons neutralitzats procedien de territori iemenita, on els houthis, recolzats per l'Iran, continuen amb les seves accions tant a través del llançament d'atacs aeris contra territori israelià com contra bucs que considerin relacionats amb Israel, els Estats Units o el Regne Unit al mar Roig.

"El continu comportament sense precedents, maligne i imprudent de l'Iran posa en perill l'estabilitat regional i la seguretat de les forces nord-americanes i de la coalició", ha expressat el CENTCOM, que ha reafirmat la posició nord-americana de recolzar la defensa d'Israel contra "aquestes perilloses accions".

Per la seva banda, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha felicitat a les forces nord-americanes pel seu treball a l'hora de defensar el territori israelià dels projectils iranians, raó per la qual se sent "molt orgullós" d'elles.

"Sou els millors de tot el maleït món, no és una exageració. Sou increïbles, absolutament increïbles. Vau marcar una enorme diferència, salvant moltes vides. Gràcies a la vostra extraordinària habilitat, els Estats Units van ajudar a Israel a destruir gairebé tots aquests míssils. Sóu extraordinaris. Em feu sentir molt orgullós, i no ho dic per dir", ha expressat Biden en una conversa amb els membres del 494 Esquadró de Caces de l'Exèrcit nord-americà.

L'Exèrcit d'Israel ha confirmat que l'atac directe de l'Iran --anunciada per Teheran com a operació 'Promesa Veritable'-- ha comprès el llançament de 170 drons, 30 míssils creuer i 120 míssils balístics, "un 99 per cent" dels quals han estat interceptats pels sistemes defensius israelians.

Per la seva banda, l'Iran ha defensat que aquests atacs són part d'una resposta legítima i del seu dret a la "autodefensa" després del citat bombardeig contra el seu Consolat a Damasc, atribuït a Israel i que es va saldar amb la mort de set membres de la Guàrdia Revolucionària iraniana.