Els EUA confirmen i defensen el segon atac contra una embarcació al Carib després d'observar supervivents

MADRID, 2 des.
Els Estats Units han confirmat i defensat la legalitat aquest dilluns per la nit del segon atac contra els supervivents del primer bombardeig de les seves forces, al setembre, contra una embarcació al mar Carib, en el qual finalment van morir els onze tripulants, però ha negat que el secretari de Defensa, Pete Hegseth, donés aquesta ordre.
La portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha estat preguntada en roda de premsa per si l'Administració presidida per Donald Trump negava aquest segon atac o que Hegseth donés l'ordre i ha llegit un breu comunicat en el qual relata que el cap del Pentàgon "va autoritzar a l'almirall (Frank) Bradley a dur a terme aquests atacs".
D'aquesta manera, la Casa Blanca ha responsabilitzat a l'actual comandant d'Operacions Especials dels Estats Units d'haver acabat amb la vida dels supervivents. "L'almirall Bradley va ser qui va donar l'ordre d'un segon atac i estava plenament autoritzat per fer-ho", ha incidit, defensant, a més, que "va actuar dins del marc de la seva autoritat i de la llei, dirigint l'operació per garantir la destrucció del vaixell i l'eliminació de l'amenaça als Estats Units".