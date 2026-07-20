Els EUA completen una onada de bombardejos contra l'Iran per novena nit consecutiva

Europa Press/Contacto/Mc2 Daniel Ruiz/U.S Navy
MADRID, 20 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit dels Estats Units ha completat una nova onada d'atacs contra l'Iran en la qual constitueix la novena nit consecutiva d'operacions militars contra la República Islàmica sota la justificació de soscavar les possibilitats de Teheran per atacar bucs a l'estret d'Ormuz.
"El Comandament Central (CENTCOM) ha començat avui, a les 19.00 hores (hora de l'est dels Estats Units, la 1.00 hores a l'Espanya peninsular), una nova onada d'atacs contra l'Iran per novena nit consecutiva", ha anunciat el propi òrgan a xarxes.
Al fil, i com en nits anteriors, el Comandament ha justificat aquesta actuació al·legant que, d'aquesta manera, estaria "minvant les capacitats militars iranianes utilitzades per atacar bucs comercials i mariners civils que transiten per l'estret d'Ormuz".